Jani Kazaltzis is op zoek naar nieuwe ‘Blind Gekocht’-koppels

Jani Kazaltzis roept op om je nu in te schrijven voor een nieuw seizoen van Blind Gekocht. “Ben je ook al heel lang op zoek naar je eigen woning en kan je die écht niet vinden?”, vraagt de presentator in een oproepvideo. “Schrijf je dan in op GoPlay voor een nieuw seizoen van Blind Gekocht.” Om je in te schrijven vul je de lange vragenlijst in die je op de website van GoPlay vindt.

Aangezien er aan inschrijvingen voor het programma nooit een tekort is, staat het zo goed als vast dat het nieuw seizoen er komt. Het vierde seizoen van het programma is momenteel halfweg. In de aflevering van vanavond krijgt de kijker het afgewerkte huis van Celine en Florian te zien, bezoeken Barteld en Jonas hun ongerenoveerd pand en wordt een nieuw koppel voorgesteld. Liese en Inigo willen een passieve woning waarin alles ecologisch en energiezuinig ingericht is.

Blind Gekocht, donderdag om 20.40 uur op Play4.