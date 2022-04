‘De Container Cup’ eindigt met knaller: Wesley en Pedro strijden tegen elkaar met team van all stars

Het derde seizoen van De Container Cup zit er bijna op. Voor de laatste aflevering hebben Wesley Sonck en Pedro Elias een specialleke in petto. Ze stelden elk een dreamteam samen en nemen het tegen elkaar op. Pedro gaf al een naam van zijn team weg, en het is niet de minste.

In de ‘all star battle’ zal elke speler één discipline op zich nemen. Wie het gezamenlijk het best doet, team Wesley of team Pedro, wint. Pedro was woensdagavond te gast in de Cooke & Verhulst Show Live en gaf daar al een naam weg. Hij strikte ex-Rode Duivel en Anderlecht-trainer Vincent Kompany voor zijn team.

Op de valreep

In de aflevering van woensdag werd duidelijk wie de grote winnaars van het seizoen zijn. Kajakker Artuur Peters sloopte op de valreep niet alleen het record van het derde seizoen, maar ook de all-time beste tijd die Ward Lemmelijn vorig seizoen zette. Hij deed het maar liefst 50 seconden sneller dan de roeier.

Bij de vrouwen ging de Nederlandse veldrijdster Lucinda Brand met de eindoverwinning lopen. Ze kon de tijd die sprintster Paulien Couckuyt in het vorige seizoen zette echter niet verbeteren. Bij de BV’s was Tuur ‘Mega Toby’ Roels de beste.

De Cointainer Cup, donderdag om 20.00 uur op Play4.