Wielertalent Liam (13) voor ogen van zijn ouders aangereden door vrachtwagen

Het 13-jarige wielertalent Liam Depoorter uit het West-Vlaamse Houthulst werd woensdagavond aangereden door een vrachtwagen in zijn thuisgemeente. De situatie leek eerst ernstig, maar zijn verwondingen vallen gelukkig mee. De jongen liep onder meer een sleutelbeenbreuk op. “Het ongeval gebeurde voor onze ogen, want wij reden achter met de wagen. Zoiets wil je echt niet zien”, zeggen mama Nathalie en papa Jurgen.

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 19.15 uur op de hoek van de Jonkershovestraat met de Poelkapellestraat in het centrum van Houthulst. De 13-jarige Liam Depoorter reed met zijn koersfiets in de Jonkershovestraat en was net de Poelkapellestraat ingedraaid. Een trucker maakte de omgekeerde beweging, maar had Liam niet opgemerkt. De tiener werd door de hoek van de vrachtwagen geraakt en kwam ten val. Dat alles gebeurde voor de ogen van zijn mama Nathalie en papa Jurgen, die er met de wagen achter reden.

Film enkele keren afgespeeld

“Dit is iets wat je echt niet wil zien als ouder”, zegt Nathalie. “De film van dat ongeval heb ik dan ook al verschillende keren afgespeeld in mijn slaap, als die er al was. We zagen hoe Liam aangereden werd en zwaar ten val kwam. We begrijpen eigenlijk echt niet dat die trucker onze zoon niet zag. In paniek zijn we de auto uitgerend, want op dat moment wisten we helemaal niet hoe erg hij er aan toe was. Er stopten ook diverse mensen, onder wie een verpleegster, om ons te helpen en te kalmeren.”

“Liam leed veel pijn, maar bleef altijd bij bewustzijn. De politie, een ambulance en de MUG kwamen toegesneld om hem de eerste zorgen toe te dienen. Zijn situatie leek eerst ernstiger dan later bleek in het ziekenhuis. Naast wat schaafwonden en rugpijn liep Liam vooral een kleine breuk in het sleutelbeen op. Hij mocht woensdagnacht al terug mee naar huis en moet voorlopig niet geopereerd worden.”

Seizoen groot vraagteken

Liam staat gekend als een groot wielertalent. In zijn laatste jaar als miniem werd hij gecontacteerd door de wielerploeg Acrog-Tormans in Balen, voor wie hij nu als tweedejaars aspirant rijdt. En dat doet de tiener verbluffend goed.

“Van zijn drie competitiewedstrijden dit jaar won hij er twee, en was hij eenmaal tweede. Wat het seizoen nu nog brengt, is een groot vraagteken. Het Vlaams en Belgisch kampioenschap komen er later aan en daar wil Liam absoluut tonen wat hij kan”, besluiten de ouders. “We hopen dat hij dit haalt, maar de komende weken zal hij het zonder koersfiets moeten doen en zal hij gefrustreerd thuiszitten. Maar zoals hij zelf meteen zei: hij komt zeker sterker terug. Deze week kan hij ook niet naar school gaan, maar dat vindt hij iets minder erg (lacht). We zijn vooral blij dat dit goed afliep, het kon vele malen erger zijn.”