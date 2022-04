Verklapt Vincent Kompany komst van Erling Haaland naar Manchester City? “Volgend jaar pakken we zeker de titel met hem”

Anderlecht-coach Vincent Kompany is ook in de Engelse voetbalwereld een icoon. De voormalige verdediger van Manchester City werd vorige week toegevoegd aan de Hall of Fame van de Premier League. In een interview met de Engelse televisie sprak de ex-Rode Duivel zich onlangs ook uit over de titelstrijd tussen Manchester City en Liverpool. Daarin zei hij misschien net iets te veel over de transferplannen van The Citizens.

Het verschil tussen Manchester City en Liverpool bedraagt slechts één punt met nog vijf wedstrijden te gaan. “Ik zie geen van beide ploegen nog veel punten verliezen, dus ik denk dat City favoriet is om de titel te pakken”, aldus Kompany. “En als het dit jaar niet gebeurt, dan pakken we volgend seizoen zeker de titel want we zullen Haaland halen”, lachte de coach van Anderlecht.

Eerder deze maand berichtten de Engelse media dat Manchester City een persoonlijk akkoord had met Erling Haaland over een transfer, maar er is nog niets officieel. The Citizens zouden bereid zijn de afkoopclausule van 75 miljoen euro in het contract van de Noorse spits aan Dortmund te betalen en zouden hem volgens Engelse media een loon van ongeveer 600.000 euro per week aangeboden hebben.

Of het effectief tot een transfer naar Manchester City komt, zal in de komende weken of maanden moeten blijken. De Engelse topclub beschikt in ieder geval over goede papieren.