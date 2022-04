Verrassende onthulling in extra aflevering ‘De Bachelor’: Fabrizio gaat toch voor zijn tweede keuze

Meteen na de finale van De Bachelor woensdagavond verscheen in de tv-theek van Telenet een extra aflevering. In De Bachelor - na de roos vertelt Fabrizio dat hij eigenlijk de verkeerde keuze maakte. “Een week nadat het uit was met Madieke, heb ik Margaux gezien...”, klinkt het.

Het is geen grote verrassing, maar het werd niets tussen Fabrizio Tzinaridis en zijn uitverkorene Madieke. Na een drietal weken zette de Limburger er een punt achter. “De reden waarom het niets is geworden is in mijn ogen het gebrek aan de chemie, het gebrek aan die onweerstaanbare aantrekkingskracht”, legt Fabrizio uit. “Ik zag het nut er niet van in om het nog maanden te rekken terwijl ik het gewoon niet voelde.”

Pijnlijk voor Madieke, want zij voelde het wel. Al heeft de tattoo artist/ondernemer/zelfverklaarde lifecoach het volgens haar wel heel druk om er een vriendin bij te nemen. “Ik heb niet het gevoel dat ik me heb vergist in Fabrizio”, zegt ze in De Bachelor - na de roos. “Maar er zijn wel dingen die ik anders had verwacht. Hoe zijn leven nu is, dat past echt helemaal niet bij mij.”

© Play4

De Nederlandse staat niet te springen om Fabrizio een nieuwe kans te geven moest hij haar terug willen. “Als Fabrizio denkt: Madieke, ik heb een fout gemaakt en ik wil het toch met jou proberen, dan mag hij achteraan aansluiten. Ik heb hem een heel grote kans gegeven, en die moest met beide handen aangepakt worden. Dat is niet gebeurd. Dus ja, meer kan ik niet doen.”

Profetische woorden

Wie wel stond te springen voor een tweede kans, was finaliste Margaux. Al in de auto bij Goedele Liekens, meteen na de laatste roosceremonie, geeft ze aan dat haar deur open blijft staan. “Het is niet omdat mijn avontuur hier stopt, dat het hierna niets meer kan worden.” Profetische woorden, zo blijkt.

Fabrizio vertelt in de extra aflevering hoe moeilijk hij het vond om de Brusselse te laten gaan. Hij liet zelfs enkele tranen toen hij haar geen roos kon geven. “Ik had dat niet verwacht, want uiteindelijk was ik al dagen aan het zeggen: ik weet het. Madieke, sowieso”, zegt hij. “Als ik op dat moment mijn hart had gevolgd, dan had ik voor Margaux gekozen.”

Fabrizio nam snel na de laatste roos weer contact op met Margaux. De twee belden elkaar in de weken na het avontuur een paar keer op om bij te praten. “Een week nadat het uit was met Madieke, heb ik Margaux gezien”, vertelt Fabrizio.

Het voelde als vertrouwd tussen de twee, die in het programma al de lakens deelden. Ze belandden in bed. “Het gevoel dat ik kreeg als ik bij hem bleef slapen, was het vertrouwde gevoel dat ik had in Griekenland”, vertelt Margaux. “Het gaf meteen een natuurlijk gevoel, alsof we dat altijd al hadden gedaan.”

Dus geven de twee het nog een kans. Al wil Fabrizio dat niet met die woorden gezegd hebben. “Margaux is op korte tijd veel gaan betekenen”, klinkt het. “Op dit moment is ze best wel waardevol in mijn leven. Maar ik voel geen druk. Er zijn geen verwachtingen, geen verplichtingen. We zien wel wat de toekomst brengt.” Margaux lijkt op dezelfde lijn te zitten. “Ik geef heel veel om hem en hij weet dat ook. We zijn het nu een beetje aan het uitzoeken en we zien wel.”