VS: “Russen executeerden Oekraïners die zich wilden overgeven”

De Verenigde Staten zeggen te beschikken over betrouwbare informatie dat Russische soldaten hun Oekraïense tegenstanders hebben geëxecuteerd toen ze zich wilden overgeven. Dat zei Beth Van Schaack, de Amerikaanse speciale gezant voor international strafrecht, woensdag tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad waar werd gesproken over Russische oorlogsmisdaden en hoe het land daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen.

“Rusland is er in twee maanden niet in geslaagd om Oekraïne te onderwerpen, maar we zien dat het Kremlin nog steeds op brute wijze tekeer gaat in Oekraïne, en dat er door Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden worden begaan. Dat blijkt uit publieke bronnen, maar ook uit informatie van onze eigen inlichtingendiensten”, aldus Van Schaack.

Volgens Van Schaack schoot een Russische militaire eenheid in de omgeving van Donetsk Oekraïense soldaten in koelen bloede dood toen ze zich probeerden over te geven. “Dat is een schending van het oorlogsrecht”, aldus de Amerikaanse VN-gezant. “Burgers mogen niet geëxecuteerd worden, en ook militairen die buiten gevecht zijn - door een verwonding of door overgave - mogen niet worden doodgeschoten. De mensen die dit in gang hebben gezet, hier bevel toe hebben gegeven, en dit hebben uitgevoerd, moeten ter verantwoording worden geroepen. Dit zijn geen vrijstaande incidenten, dit is een patroon”, zei Van Schaack. Er wordt een internationaal onderzoeksteam opgericht dat dergelijke misdaden gaat onderzoeken, en de daders moet vervolgen.