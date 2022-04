Per ongeluk grote ondergrondse stad ontdekt bij opgravingen in Turkije

Tijdens archeologische opgravingen in de Turkse provincie Mardin zijn per toeval de overblijfselen van een oude stad gevonden, vol met artefacten, silo’s, gebedshuizen, gangen en putten. Dat schrijft de Turkse krant Daily Sabah.

De spectaculaire ontdekkingen werden gedaan tijdens een project dat al twee jaar aan de gang is, waarbij huizen en straten uit de Oudheid in de buurt van de plaats Midyat, in het zuidoosten van het land, worden gerestaureerd. De bijzondere ontdekking begon met de vondst van een grot, waaraan verschillende gangen verbonden waren. Die werden ook uitgegraven, waarna tot verrassing van de archeologen beetje bij beetje een hele ondergrondse stad vol artefacten werd ontdekt. De gevonden voorwerpen komen grotendeels uit de tweede en derde eeuw na Christus. Er gebeuren wel vaker oude opgravingen in Turkije uit de eerste eeuwen na Christus, maar deze opgravingen zijn anders en uniek door hun vorm en grootte.

De stad wordt door de wetenschappers ‘Matiate’ genoemd, de oude naam voor Midyat uit het vroegere Assyrische Rijk. Volgens Gani Tarkan, directeur van het Mardin Museum en leider van de opgravingen, werd de stad maar liefst 1.900 jaar lang ononderbroken gebruikt.

Tarkan gaat ervan uit dat Matiate waarschijnlijk als schuilplaats heeft gediend voor christenen, omdat het christendom in die tijd nog geen officieel erkende godsdienst was, en christenen vervolgd werden door de heersende Romeinen. De christelijke families en groeperingen zochten toen vaak onderdak in ondergrondse steden. Er zouden in totaal 60.000 tot 70.000 mensen onder de aarde hebben geleefd.