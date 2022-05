Zo pimp je die lelijke tuinstoel. Marylène Madou uit Heusden-Zolder: “Maakte er letterlijk een tuinstoel van”

De Monobloc: je kan er veel over zeggen, maar nu niet bepaald dat ie mooi is. Daarom gaf Billie zeven Vlaamse creatievelingen uit diverse hoeken een exemplaar met de vraag om de alom bekende plastic tuinstoel te pimpen. We vroegen hen meteen ook waar ze hun stoel het liefst zouden neerzetten. En wat ze zelf hebben met een tuin én met het buitenleven. Vandaag: textielontwerpster Marylène Madou.