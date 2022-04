Bondscoach Roberto Martinez ziet het graag gebeuren: Rode Duivel Arthur Theate oogst lof in Italië

Bologna, dertiende in de Italiaanse competitie, verraste woensdagavond door in eigen huis te winnen van Inter, de nummer twee in de Serie A die nog in volle titelstrijd is. Bij Bologna stond Arthur Theate opnieuw 90 minuten tussen de lijnen. Dat was al de 22ste keer dit seizoen.

Voor zijn wedstrijd tegen Inter kreeg hij een mooie 7 in La Gazzetta dello Sport, de grootste Italiaanse sportkrant. Enkel zijn ploegmaat en doelpuntenmaker Marko Arnautovic kreeg met 7,5 op 10 een hogere score. “Theate deed vier à vijf beslissende tackles, had veel aandacht voor Barella en stopte vooral ook Dumfries af op zijn flank. Exponentiële groei”, beschrijft La Gazzetta de prestatie en de ontwikkeling van Theate.

Ook in het wedstrijdverslag oogstte onze landgenoot lof. “In de strijd blonk Theate uit door eerst Dumfries af te stoppen en vervolgens goed te anticiperen op een voorzet van Dzeko richting Sanchez.” Ook aan de bal maakte Theate indruk. “Toen Theate goed oprukte met bal aan de voet, stopte Calhanoglu hem foutief af en kreeg hij geel, waardoor de Turk de wedstrijd van zondag moet missen.”

Niet alleen in de krant klinkt het bijzonder positief over onze landgenoot, ook op sociale media regent het positieve reacties. Theate blijkt na één seizoen al enorm geliefd bij de fans van Bologna. Een greep uit de reacties: “grande Theate”, “beast”, “een verdediger om in de gaten te houden, hij is geboren in 2000 en heeft bakken talent”.

Vorige zomer maakte Theate de overstap van Oostende naar Bologna, dat hem dit seizoen huurt met een verplichte aankoopoptie van vijf miljoen euro. Intussen is zijn marktwaarde volgens het gespecialiseerde Transfermarkt al gestegen naar tien miljoen euro. Hier en daar klinkt het al dat Italiaanse topclubs hem komende zomer willen inlijven, maar er is nog niets concreet.

In november 2021 maakte Theate zijn debuut voor de Rode Duivels in de allerlaatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Hij toonde zich een prima alternatief voor Jan Vertonghen op links in de driemansdefensie. De kans dat Theate er eind dit jaar ook bij is op het WK in Qatar wordt groter en groter.