Milwaukee en Golden State stoten door in play-offs van NBA

Milwaukee heeft zich woensdag in de play-offs van de NBA verzekerd van kwalificatie voor de halve finales in de Eastern Conference. In het Westen stootte Golden State door.

In de eerste ronde haalde Milwaukee het met 4-1 van Chicago. De Bulls gingen woensdag met 116-100 onderuit tegen de titelverdediger. Giannis Antetokounmpo was in het winnende kamp goed voor 33 punten. In de volgende ronde neemt Milwaukee het op tegen Boston, dat Brooklyn met 4-0 uitschakelde.

Golden State boekte een nipte 102-98 zege tegen Denver en realiseerde zo ook een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de best-of-7-serie. Stephen Curry was met 30 punten de uitblinker bij de Warriors. Voor de Nuggets gooide Nikola Jokic evenveel punten door de korf. In de halve finales van de Western Conference staat Golden State tegenover Memphis of Minnesota. Memphis leidt met 3-2 in dat duel.