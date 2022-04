Wout van Aert bedwingt steile klim op circuit van Spa-Francorchamps en racet in zeepkist terug naar beneden: “Dit ga ik niet snel vergeten”

Op zondag 4 september keert de Red Bull Zeepkistenrace eindelijk terug naar België. Niemand minder dan Wout van Aert ging op vraag van host Tom Waes al even het parcours verkennen. Eerst de 17 procent van de legendarische Raidillon op het Circuit de Spa-Francorchamps omhoog... En dan in een zeepkist terug naar beneden.

“Dit was niet de eerste keer dat ik de Raidillon naar boven reed”, aldus de Belgische kampioen wielrennen. “Ik wist dus al hoe lastig het zou zijn en ben daar nu nog eens mooi aan herinnerd. Je begint er met volle snelheid aan, maar het wordt zodanig steil dat je na een tijdje bijna moet kruipen om boven te geraken. Wel een super vette locatie voor de Red Bull Zeepkistenrace! Met een beetje verbeelding is zo’n zeepkist toch ook een kleine race-auto, en dan ben je op dit F1-circuit - een van de meest iconische plaatsen in België - wel op de juiste plaats. Met zo’n snelheid naar beneden rijden in de zeepkist was echt super cool om te doen. Dat ga ik niet snel vergeten. Gelukkig had de zeepkist wel een paar stevige wielen en een rem (lacht).”

“Het is ondertussen al de vierde keer dat ik de Red Bull Zeepkistenrace mag presenteren, en ik kijk er enorm naar uit”, stelt Tom Waes. éDeze editie wordt spectaculairder dan ooit! Wat een toplocatie en wat een helling! De beroemde Raidillon op Spa-Francorchamps naar beneden knallen in een zeepkist, wie wil dat nu niet? Mensen komen ook altijd met de meest gekke en unieke creaties. Als het maar vier wielen en een rem heeft... Geweldig om te zien!”

Ontstaan in België

De laatste Red Bull Zeepistenrace in België dateert al van 2017. Meer dan 60 enthousiaste teams trakteerden toen zo’n 30.000 toeschouwers op een knotsgek spektakel in Kluisbergen. En dat onder het goedkeurende oog van juryleden Olga Leyers, Rik Verheye en Thierry Neuville. Tom Waes was toen presentator van dienst, net zoals in 2012 op de Kunstberg in Brussel.

België heeft een zeer rijke geschiedenis als het op de Red Bull Zeepkistenrace aankomt, want ook in 2008, 2003 en 2000 doken teams een uitdagend parcours naar beneden. De editie in 2000 was trouwens de allereerste Red Bull Zeepkistenrace ooit. Ondertussen staat de teller wereldwijd op meer dan honderd.

Praktische info:

Zondag 4 september 2022

Circuit de Spa-Francorchamps

Info en inschrijven: redbull.be/zeepkistenrace