Amerikaans leger liet 7 miljard dollar aan materieel achter in Afghanistan

Nadat de Amerikaanse troepen zich in augustus vorig jaar hadden teruggetrokken uit Afghanistan, bleef voor 7 miljard dollar (ruim 6,6 miljard euro) militair materieel achter in het land. Dat blijkt woensdag uit een rapport dat het ministerie van Defensie heeft opgesteld op verzoek van het Amerikaanse Congres, zo meldt de nieuwszender CNN.

Tussen 2005 en 2021 werd voor 18,6 miljard dollar militair materieel vanuit de Verenigde Staten naar Afghanistan gestuurd, zo vermeldt het rapport. Alleen al op het vliegveld van de hoofdstad Kaboel bleven 78 Amerikaanse vliegtuigen achter, met een waarde van ruim 923 miljoen dollar. Wel werden die toestellen voor vertrek van de Amerikaanse troepen onklaar gemaakt. Volgens het rapport bleven er ook bijna 10.000 stuks vliegtuigmunitie liggen.

Ruim 40.000 van de 96.000 militaire voertuigen die de VS naar Afghanistan zonden, bleven achter in het land dat nu gecontroleerd wordt door de taliban. Zo beschikt het extremistische regime volgens het rapport nu over zowat 12.000 militaire Humvees. In wat voor staat die voertuigen zijn, is onbekend.

Van de 427.300 wapens die door de jaren heen naar Afghanistan werden gestuurd, bleven er ruim 300.000 achter. Ook bleef vrijwel alle Amerikaanse communicatie-, nachtzicht- en bewakingsapparatuur na vertrek van de troepen in Afghanistan. Het ministerie zegt geen plannen te hebben het achtergebleven materieel op te halen of te vernietigen. Volgens experts vereist veel van de uitrusting specifieke technische kennis, die na het vertrek van de Amerikaanse troepen niet meer aanwezig is in het land.