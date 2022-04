Vaste tafelgast van Nederlands praatprogramma stapt op na uitspraken van Johan Derksen

Schlikker reageert op de oproep van Margriet Vroomans, een televisiepresentatrice die op Twitter de wens uitsprak dat “geen enkele vrouw meer te gast wil zijn in dit ranzige programma waar een verkrachter de lachers op zijn hand krijgt”. Schlikker liet vervolgens weten dat ze “de medewerking vanmorgen vroeg (woensdagochtend, red.) heeft opgezegd”.

LEES OOK. Hij bekende een verkrachting alsof hij een goeie mop vertelde

De beslissing van Schlikker leidde vervolgens naar eigen zeggen ook tot zoveel haatreacties dat ze haar Twitteraccount tijdelijk afsloot. “Omdat ik er even klaar mee ben om voortdurend door mysogiene mannetjes de les te worden gelezen, of foto’s in mijn timeline te treffen van vrouwen met een kaars in hun vagina, gaat er even een slotje op dit account”, schreef ze woensdagavond.