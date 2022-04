Britse minister doet forse uitspraken: “We moeten Rusland helemaal uit Oekraïne duwen”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, heeft woensdag in een toespraak in Londen “de duidelijkste verklaring van de oorlogsdoelen van het Verenigd Koninkrijk tot nu toe” geformuleerd, aldus de BBC. Truss liet onder meer weten dat Rusland “volledig uit Oekraïne geduwd moet worden”, en vindt een overwinning van het land “voor het Westen strategisch noodzakelijk”.

“We zullen verder en sneller gaan”, aldus Truss, “om Rusland uit heel Oekraïne te duwen”. Met haar uitspraken impliceert Truss volgens de BBC dat Rusland ook moet vertrekken uit eerder bezette en geannexeerde gebieden zoals de Krim en delen van de Donbas-regio.

Truss wil ook dat het Westen meer wapens stuurt naar andere landen die bedreigd worden door Rusland. “We moeten ervoor zorgen dat, naast Oekraïne, ook landen als Moldavië en Georgië de veerkracht en capaciteiten hebben om hun soevereiniteit en vrijheid te behouden”, aldus Truss. Als het aan de minister ligt, moet het Westen daarom dieper in de buidel tasten en “zware wapens, tanks en vliegtuigen” leveren. Of ze daarmee bedoelt dat ook Oekraïne vliegtuigen kan krijgen, is niet duidelijk. Hoewel de Oekraïense president Volodimir Zelenski daar meermaals om heeft gevraagd, leverde het Westen tot dusver geen straaljagers, uit angst voor een verdere escalatie van het conflict.

“Het lot van Oekraïne ligt in de weegschaal”, besloot Truss. “Als Poetin krijgt wat hij wil, zal er onnoemelijk veel meer ellende in Europa komen, en merken we de verschrikkelijke gevolgen overal ter wereld. De Russische invasie moet falen en moet zichtbaar falen. De oorlog in Oekraïne is nu ook onze oorlog.”