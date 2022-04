“Johnny Depp geschrapt uit Pirates of the Caribbean wegens beschuldigingen Amber Heard”

De Amerikaanse acteur Johnny Depp is geschrapt uit de filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’ als gevolg van de beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-vrouw Amber Heard. Dat heeft Christian Carino, de gewezen manager van Johnny Depp, woensdag tijdens de rechtszaak verklaard.

Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door de krant The Washington Post werd gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

LEES OOK. Johnny Depp verklaart op proces dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld

Depp stelt dat hij vier dagen na het verschijnen van haar opiniestuk te horen kreeg van productiebedrijf Walt Disney Pictures dat hij niet langer de rol van Jack Sparrow zou vertolken in de ‘Pirates of the Caribbean’- reeks.

Waarom die beslissing werd genomen, is niet bekendgemaakt. “Maar ik denk dat het te maken heeft met de beschuldigingen die Amber heeft geuit”, zo verklaarde manager Christian Carino op de tiende dag van het proces. Het is een gebruikelijke manier van werken in de sector, waarin rechtszaken vaak een negatieve impact hebben op personen, zo stelde hij in een videoboodschap.

“Mijn mening is dat Ambers beschuldigingen de meest dramatische impact hadden op zijn reputatie.” Carino zei dat hij met verschillende filmdirecteurs sprak, onder wie Jerry Bruckheimer, een producer van Pirates of the Caribbean. Volgens Carino zei die niet expliciet dat Heards beschuldigingen de reden waren dat hij niet in de zesde film mocht acteren, maar dat het volgens hem duidelijk was uit de context.

Carino heeft zowel Depp als Heard vertegenwoordigd. Geen van beiden besprak met hem ooit misbruik, getuigde hij.

Carino legde een videogetuigenis af. — © AP

De advocaten van Heard ontkennen dat er een oorzakelijk verband is tussen de beschuldigingen en de beslissing van Walt Disney Pictures. Ze verwijzen naar de problemen die er waren bij het draaien van de vijfde Pirates-film. Het was tijdens de periode van die opnames in Australië dat Depp zijn vingertopje verloor na een ruzie met Heard.

Portier rookt en rijdt rond, Depp tekent

Op de tiende procesdag werd ook een videogetuigenis getoond van Alejandro Romero, portier van het gebouw in LA waar enkele dagen voor de scheidingsaanvraag in mei 2016 de politie werd opgeroepen wegens een ruzie tussen Heard en Depp. Romero was die bewuste avond niet aan het werk, maar zag Heard enkele dagen nadien wel van dichtbij.

De actrice en een vriend zeiden hem toen dat ze dachten dat iemand had proberen in te breken in haar appartement, omdat er krassen op de deur zaten. Romero’s getuigenis daarover deed Depp en het publiek in de rechtszaal in lachen uitbarsten. “In mijn hoofd dacht ik: je denkt dat iemand probeert in je appartement te komen met krassen tien centimeter boven de vloer?” Volgens de portier was het duidelijk dat de hond gewoon aan de deur had gekrabbeld. “Ze waren zo bang. Ze vroegen me om binnen te gaan en kamer voor kamer te controleren. Ik deed dat, het is deel van mijn werk.”

Heards advocaten vroegen Romero herhaaldelijk of hij toen verwondingen opmerkte, of make-up die dat zou verbergen. Keer op keer benadrukte hij dat hij er niet speciaal op lette, maar dat hij het wel gezien en onthouden zou hebben als ze verwondingen had. Hij zei dat hij niet controleerde of haar “wimpers oneven waren” en zei dat hij zich zelfs niet kon herinneren wat hij als ontbijt at.

Portier Romero begon tijdens zijn getuigenis te roken. — © REUTERS

De man liet duidelijk blijken dat hij genoeg had van het verhoor. Hij zei “ugh, ik ben zo gestresseerd hierdoor, ik wil hier niets meer mee te maken hebben”, begon van zijn e-sigaret te roken en rond te rijden met de auto waarin hij zijn verklaring aflegde. Hij had ook al toegegeven dat hij niet naar de documenten met een tijdlijn had gekeken: “Ik wil eerlijk zijn. Ik wilde ze niet bekijken, het is al zo lang geleden, ik wilde er gewoon klaar mee zijn. Iedereen heeft zijn problemen.” Ook dat deed Depp lachen.

Achteraf zei Heards advocaat dat dit “de meest bizarre getuigenis” ooit was. De rechter gaf toe dat ze zoiets nog nooit had gezien.

Johnny Depp zelf leek overigens zijn interesse in het proces wat verloren te hebben. Nadat hij dinsdag al een tekening had gemaakt die hij aan zijn advocaat toonde, was hij woensdag met een paarse en roze stift tekeningetjes aan het kleuren.

© AP

Agenten zagen geen misbruik

Op de tiende procesdag kwamen ook opnieuw agenten van de LAPD aan het woord die opgeroepen waren na de ruzie in mei 2016, enkele dagen voor Heard de scheiding aanvroeg en met een blauwe plek op haar gezicht een contactverbod eiste omdat Depp haar die avond aangevallen zou hebben. Zowel agent Tyler Hadden als agent William Gatlin bevestigden wat hun collega op procesdag negen had verklaard: ze zagen geen bewijs van partnergeweld.

Volgens Hadden leek het om een verbaal geschil te gaan, had Heard geen zichtbare verwondingen, weigerde ze medische hulp en wilde ze geen pv. De actrice was wel rood in het gezicht, maar het leek gewoon alsof ze gehuild had. “Als ik iemand met roze wangen en roze ogen zie, wil dat niet zeggen dat er iets gebeurd is. Ze kunnen verdrietig zijn omdat hun hond is overleden.” Hadden zei ook nog dat het “niet tegen de wet is om ruzie te maken; ik maak ruzie met mijn vrouw”.

Gatlin zei dat Heard geen slachtoffer van huiselijk geweld leek. Hoewel Depp niet langer aanwezig was, weigerde ze een verklaring aan de agenten af te leggen. Zij zagen geen verwondingen of schade. Bodycambeelden toonden hoe de agenten Heard vroegen of ze oké was, en Heard antwoordde bevestigend.