Belgian Lion Sam Van Rossom naar halve finale EuroCup

Sam Van Rossom kent na twee maanden inactiviteit en na een hamstringblessure die hij einde februari bij de Belgian Lions opliep een knappe comeback. Afgelopen weekend schitterde hij al in de Spaanse ACB en leidde hij met 16 punten zonder misser Valencia tegen Fuenlabrada naar de winst. Ook Europees is hij meteen op de afspraak. Van Rossom (5 punten, 2 assists) en Valencia wonnen in de kwartfinale met 98-85 van Boulogne Metropolitians92 en fonkelen meteen in de halve finale. In de halve finale (3 of 4 mei) neemt Valencia het versus het Italiaanse Virtus Bologna op. Virtus won met 83-77 van het Duitse Ulm.

Sam Van Rossom, sinds 2013 aan de slag bij topploeg Valencia, veroverde met de Spaanse ploeg in 2014 en 2019 de EuroCup. De EuroCup is na de Euroleague de tweede belangrijkste Europese beker in het basketbal.