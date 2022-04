Europees sprookje van Villarreal lijkt voorbij: Liverpool overklast Spaanse stuntploeg in de Champions League en neemt optie op finale

Villarreal-coach Unai Emery hoef je niet te leren hoe hij prijzen moet pakken. De Spanjaard won sinds 2014 al vier keer de Europa League. Drie keer op een rij met Sevilla en vorig seizoen met Villarreal. Telkens met een team met een goede organisatie. Ook in de Champions League werkt die aanpak, heeft hij de afgelopen maanden tegen onder andere Juventus en Bayern München gemerkt. En dus kwam Villarreal op Anfield spelen zoals verwacht.

Emery had zijn goede organisatie nog maar eens neergezet, waardoor Liverpool moest opboksen tegen een compact laag blok. Het tempo uit de wedstrijd halen, de ruimtes klein houden, speculeren op de counter en tactisch gedisciplineerd verdedigen. Al na enkele minuten nam Villarreal-doelman Rulli bijna een minuut de tijd om uit te trappen. De uitploeg speelde zijn geliefde spel en gaf weinig weg. Verder dan wat (gevaarlijke) afstandsschoten kwam Liverpool dan ook niet.

Villarreal amper één keer bij Alisson

Mané zag een bal afwijken. Thiago raakte de kruising met een pegel. Luis Diaz sneed enkele keren vanop links naar binnen en testte de reflexen van Rulli. Mo Salah zag wel eens een opening en wipte de bal knap over de verdediging van de Yellow Submarine, maar Sadio Mané die centraal in de zestien volledig vrij stond, timede zijn sprong niet goed en kopte zo naast. Salah probeerde het ook eens in één tijd, maar zijn poging ging over.

© AFP

Aan de overkant had Jurgen Klopp centraal achterin in plaats van voor Joël Matip gekozen voor de meer wendbare en snellere Ibrahima Konaté. Die moest de snelle counters van Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) opvangen, maar achteraf bleek dat nergens voor nodig. In de eerste helft kwam Villarreal amper één keer in de buurt van doelman Alisson. De weinige keren dat Villarreal balbezit had, was het van korte duur. De Liverpool-spelers liepen er immers als een bezetene achter en ontfutselden de Spanjaarden zo telkens snel de bal. Goals leverde dat in de eerste helft echter niet op.

Maar Liverpool heeft al moeilijkere watertjes doorzwommen en kwam met nieuwe moed de kleedkamer uit, terwijl de motor van de Yellow Submarine stokte. Op een corner maakte Fabinho er 1-0 van op een corner, maar zijn goal werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Van Dijk. Even later was het Henderson die er alsnog 1-0 van maakte. Zijn voorzet week af op Estupinan waardoor het leer pardoes achter Rulli belandde.

Yellow Submarine zonk

Villarreal moest even bekomen van de tegengoal en kon het plots niet meer belopen. Er kwamen gaten in het voordien zo compacte blok en dat zag ook Liverpool. Salah trok in het centrum enkele verdedigers naar zich toe en stak op het juiste moment diep naar Mané. Die kon met zijn tip de 2-0 voorbij Rulli werken. Villarreal-middenvelder Capoue zag met krampen vanop de grond hoe Liverpool z’n tweede goal in twee minuten ging vieren.

© ISOPIX

De Yellow Submarine zonk na de 2-0 nog dieper weg. De 3-0 was uit het boekje van Klopp, waarin de backs zo belangrijk zijn. Linksachter Robertson werkte de knappe assist van zijn collega aan de overkant rechtsachter Alexander-Arnold af. Maar opnieuw werd de goal afgekeurd vanwege buitenspel. Villarreal kwam goed weg, maar de finale wenkt wel voor Liverpool, waar Divock Origi nog tien minuten mocht invallen. De Reds houden dankzij de 2-0-zege zicht op de magische quadruple. Villerreal-coach Emery weet na woensdagavond dat de Champions League dan toch niet hetzelfde is als de Europa League. En dat zijn aanpak tegen veel ploegen werkt, maar niet tegen dit sterke Liverpool.