Fabrizio heeft gekozen in ‘De bachelor’: dit meisje gaat met de allerlaatste roos naar huis

Fabrizio heeft zijn allerlaatste roos weggegeven in De bachelor. Nadat hij net voor de finale Sanne nog naar huis stuurde, ging de ultieme keuze tussen Margaux en Madieke. “Ik zou het oprecht leuk vinden als jij deze laatste roos zou willen aanvaarden”, klonk het.

Maar zijn de twee nu nog samen? Dat is de vraag die op ieders lippen brandt. Fabrizio geeft je zelf het antwoord in een extra aflevering van De bachelor, na de roos in je Telenet TV-Theek. Bekijk hier alvast een preview.

(tica)