“Bewolking neemt toe, maar het blijft droog”

Vrijdag zullen er lange tijd veel middelhoge wolken boven Limburg aanwezig zijn. Daardoor verliezen we behoorlijk wat zonnewarmte en levert de temperatuur meerdere graden in t.o.v. donderdag. Veel meer dan 15°C zit er dan ook niet in. Het blijft wel overal droog.

De wind waait nog steeds uit het noordoosten en haalt gemiddeld 3 Beaufort. Daardoor zal het dus vrij fris aanvoelen.

Tegen 20 uur verschijnen er vanuit het westen brede opklaringen. Dit zou mogelijk tot mooie kleuren kunnen leiden wanneer de zakkende zon onder de nog aanwezige wolken boven Limburg schijnt. Rond 20:50 verdwijnt de zon achter de westelijke horizon terwijl de wolken dan richting het oosten trekken.

Er volgt een heldere nacht naar zaterdag. Daardoor bestaat er ook weer kans op grondvorst.

Gelukkig valt de wind niet volledig weg want anders zou het nóg wat kouder kunnen worden.

