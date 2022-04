Philippe en Justine uit ‘Don’t worry, be happy’ verwachten kindje: “Dokters zeiden dat het niet meer kon”

Er is een zevende kindje op komst bij Philippe Schamp (56) en Justine Amelynck (34), bekend van het programma Don’t worry, be happy. “We zijn heel gelukkig”, zegt Philippe vanuit het zuiden van Frankrijk, waar ze nu wonen. “Al hadden we dit niet voorzien.”

Aan de voet van de Mont Ventoux, in het zuiden van Frankrijk, zijn Philippe Schamp (56) en Justine Amelynck (34) een nieuw leven aan het opbouwen. De twee, bekend van het programma Don’t worry, be happy, knappen daar met vier van hun kinderen - de twee oudsten zijn in België gebleven - een oude boerderij op terwijl ze nog steeds wonen in de caravan van 1 euro die ze al hadden ten tijde van de tv-reeks.

Na het uitbaten van camping Jamboree in Blankenberge en daarna het uitbaten van brasserie The Lodge in Knokke werden de twee getroffen door het coronavirus. “We hebben zwaar afgezien van de deltavariant”, zegt Schamp aan de telefoon vanuit Frankrijk. “We hebben meerdere dagen op intensieve gelegen en hebben voor ons leven gevochten.” Na die beproeving hebben ze naar eigen zeggen beslist hun restaurant te sluiten en een nieuw hoofdstuk aan te snijden, dat zich aandiende toen ze op vakantie waren in Frankrijk.

“We zijn hier heel gelukkig, het gaat goed met ons”, zegt Philippe. En nu is er groot nieuws. “Het was eigenlijk niet voorzien dat we nog een kindje zouden krijgen. De dokters hadden gezegd dat het voor ons niet meer mogelijk zou zijn om medische redenen. Maar kijk: half september is het zover.” Dat kindje, waarvan nog niet duidelijk is of het een jongen of een meisje wordt, wordt het zevende in het samengestelde gezin.