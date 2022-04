Angèle op maat uitgedost door Chanel voor ‘Nonante-cinq’-tournee

De nieuwe garderobe van Angèle bestaat uit een twaalftal pakken in verschillende kleuren en materialen, een combinatie van tweed en lovertjes. Ook voor accessoires zoals laarzen en zonnebrillen is gezorgd. Een aantal ontwerpen zijn geïnspireerd op de lente-zomercollectie Prêt-à-porter uit 1995, het geboortejaar van Angèle waar de plaat en nu dus de tour naar vernoemd is.

LEES OOK. Zelfs Chanel kan niet zonder Angèle: is het broodje van de Brusselse zangeres gebakken? (+)

Een eerste outfit had Angèle vorige week al aan bij de start van de tour in het Franse Reims. Op 16 mei staat ze in een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel. In december staat ze nog eens vier keer in Vorst Nationaal en een keer in het Antwerpse Sportpaleis.