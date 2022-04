Sturm Graz smeert kersvers kampioen Salzburg en Van der Brempt nederlaag aan

Kersvers Oostenrijks landskampioen RB Salzburg is woensdagavond op de 29e speeldag tegen een 2-1 nederlaag aangelopen bij Sturm Graz.

Lukas Jager (14.) opende de score voor de gastheer, Benjamin Sesko (22.) stelde niet veel later alweer gelijk. Diep in de tweede helft legde Jakob Jantscher (72.) de wedstrijd in een beslissende plooi met de winning goal.

Het was pas de tweede competitienederlaag van het seizoen voor die Roten Bullen, waar Ignace Van der Brempt nog een keer mocht opdraven in het basiselftal. Salzburg mocht zondag een negende landstitel op rij vieren na een riante 5-0 overwinning tegen Austria Wenen.