Robin Vanderbemden blijft (voorlopig) ook nog bij Belgian Tornados

Robin Vanderbemden (28) stond afgelopen zomer in de halve finales van de 200 meter op de Olympische Spelen en is een vaste waarde bij de Belgian Tornados. De 28-jarige specialist op de 200 meter is veruit de grootste naam bij de Belgian Falcons – hij is de enige atleet binnen het team die vorig jaar individueel in Tokio stond –, maar een volledige overstap naar het nieuwe aflossingsproject maakt hij dit jaar zeker niet.

“Voor de pure specialisten op de 100 meter is de keuze vrij simpel, maar ik heb voor een goede 200 meter zowel de snelheid van het korte werk als de fond van een baanronde nodig”, begint Vanderbemden. “Op dit moment zijn de ambities van de Falcons duidelijk, namelijk het EK in München halen. Met de Tornados mikken we hoger, want binnen dat team jagen we op finales en medailles.”

Slaagt het nieuwe project in zijn opzet en stijgt het niveau doorheen de jaren, dan durft Vanderbemden wel een keuze te maken. “Zijn beide teams op een hoog niveau richting de Spelen van 2024, dan lijkt het me logischer om een keuze te maken. Hopelijk kunnen we met de Falcons een gelijkaardig verhaal schrijven zoals de Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400m. In het begin waren weinigen laaiend enthousiast over dat project, maar intussen staan ze wel keer op keer in finales.”

Vanderbemden mag dan wel de enige atleet binnen het team zijn die vorig jaar individueel in Tokio stond, het speerpunt wil hij absoluut niet genoemd worden. “Voor mij is Kobe Vleminckx de sterkste. Hij loopt het vaakst de 100 meter en heeft al veel ervaring met aflossingen. Bovendien kan je hem op elke positie inzetten. Het is een jong team met veel progressiemarge en dat maakt ons extra gemotiveerd.”