Wielrenner Egan Bernal zou competitie binnen de maand kunnen hernemen

Drie maanden na zijn zware val op training is de Colombiaanse wielrenner Egan Bernal in grote mate hersteld van zijn blessures.

Zijn arts Gustavo Uriza kwam woensdag tijdens een videoconferentie met het nieuws naar buiten dat zijn wervels goed genezen zijn. Medisch gezien zou de voormalige winnaar van de Ronde van Frankrijk over ongeveer vier weken weer aan de start kunnen verschijnen. Bernal is van plan in de komende dagen naar Europa terug te keren om de trainingen te hervatten.

Begin april maakte de 25-jarige Bernal al bekend dat hij aan geen enkele grote ronde zal deelnemen dit jaar.

De renner van het Britse wielerteam INEOS-Grenadiers, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2019, botste op 24 januari tijdens een trainingssessie in Colombia tegen een stilstaande bus. De winnaar van de laatste Giro brak verschillende botten waaronder elf ribben, twee wervels, een dijbeen en een knieschijf. Bovendien werden zijn beide longen doorboord. Bernal zelf schatte zijn kansen om niet verlamd te geraken op slechts vijf procent. Drie weken later was hij al aan het rijden op zijn hometrainer.