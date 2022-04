Nog geen daders gevat in onderzoek naar schietpartij in Zwartberg

Genk

In het onderzoek naar de vele afgeschoten kogels in de August Collonstraat in het Genkse Zwartberg worden alle pistes nog opengehouden. Momenteel worden daarom meerdere aanwijzingen verder onderzocht. Bij het parket van Limburg kunnen ze voorlopig echter niet meer communiceren over deze zaak, waarbij een moeder en haar drie minderjarige kinderen het slachtoffer werden van de aanslag. De dader(s), die verantwoordelijk waren voor een heuse kogelregen, zijn alvast nog niet gevonden. Om hoeveel schoten het gaat wordt in kader van het onderzoek evenmin bekendgemaakt.

ppn/cn