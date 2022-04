Verkeerspaaltjes moeten Vica-kruispunt veiliger maken

Het ijssalon ligt aan de altijd al drukke Diestersteenweg in Nieuwerkerken. Ter hoogte van het kruispunt is de Kerkstraat bijzonder breed tot bijna 40 meter. Dat maakt dat auto’s die de steenweg verlaten heel snel kunnen afdraaien, terwijl ijsjesliefhebbers die brede weg net gebruiken om te parkeren. “Dat zorgde voor veel drukte en gevaarlijke situaties. Zeker in de weekends met mooi weer kenden we zelden rust door al die remmende en vertrekkende auto’s”, zo vertelt Ali, die tegenover het ijssalon woont. De gemeente Nieuwerkerken heeft ingegrepen en een tijdelijke verkeersopstelling geplaatst. Gele paaltjes versmallen nu aan weerszijden de Kerkstraat. “Chauffeurs moeten nu veel meer vertragen om de Kerkstraat in te draaien, dat is al zeker een pluspunt. En ook fout parkeren wordt nu moeilijker. Nog beter was geweest als in het midden van de Kerkstraat ook nog een vluchtheuvel was aangelegd. Maar ik hoop alvast dat het hier nu veiliger en rustiger wordt”, zo besluit Ali. “Het was niet makkelijk om hier in te grijpen als gemeente, want de Diestersteenweg is een gewestweg. Nadat de burgemeester contact heeft gehad met de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer, is dit het resultaat. De trechter van de Kerkstraat is alvast versmald nu, dat is zeker een goede zaak voor de veiligheid. We gaan deze proefopstelling later evolueren en daarbij staan we open voor alle suggesties om de situatie daar te verbeteren”, zo reageert schepen van openbare werken Luc Vaes (cd&v). len