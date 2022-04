Iedereen Flandrien, les 10: hellingen trotseren: daar waar je geschiedenis schrijft

Feit: de meest heroïsche wielerprestaties én wielerverhalen achteraf worden gebracht over hellingen, cols, bergen. Of je nu recreant bent of fervent tv-wielerfan, waar het omhoog gaat, stijgen ook hartslag, ademhaling en beleving. En voor hij/zij die de helling of col deed, niets zo leuk als het achteraf na te vertellen. Fietsprestaties in de bergen blijven eeuwig, minstens bij jezelf.