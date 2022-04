Befaamde ‘Class of 92’ blijft scoren op WK snooker: nu ook Mark Williams (47) naar halve finales in Sheffield

Mark Williams (WS8) blijft in de running voor een vierde wereldtitel. De 47-jarige Welshman, wereldkampioen in 2000, 2003 en 2018, nam woensdag in Sheffield in zijn kwartfinale met 13-11 de maat van de 25 jaar jongere Chinees Yan Bingtao (WS-16), die een ronde eerder wel titelverdediger Mark Selby (WS-2) uit het toernooi geknikkerd had.

‘The Welsh Potting Machine’ had na de eerste sessie dankzij breaks van 61, 60, 106, 72 en 77 een 6-2 voorsprong, maar na de tweede sessie was alles te herdoen (8-8). In de slotsessie nam Yan, mede dankzij enkele flukes, met 8-10 en 10-11 het voortouw.

Williams liet zich er niet door van de wijs brengen en antwoordde met briljant snooker. Met onder meer een 135 century, zijn twaalfde dit toernooi, hees Williams zich langszij, waarna hij het met breaks van 66 en 78 afmaakte.

‘The Class of 92’ - het jaar waarin Williams, Ronnie O’Sullivan en John Higgins prof werden - is bij de les op dit WK. Eerder op de dag plaatste zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan (WS-1) zich al voor de halve finales, door Stephen Maguire (WS-40) met 13-5 te verslaan, en viervoudig wereldkampioen Higgins (WS-6) start woensdagavond met een 8-7 voorsprong aan zijn slotsessie tegen Jack Lisowski (WS-14). Als Higgins het redt, staat voor de tweede keer in de geschiedenis de volledige Class of 92 in de halve finales. De eerste keer gebeurde dat in 1999. Geen van hen veroverde toen trouwens de titel, Stephen Hendry stak hen de loef af (18-11 in finale tegen Williams).

In de halve finales (best of 33) neemt de winnaar van de wedstrijd tussen Higgins en Lisowski het tegen Ronnie O’Sullivan op. Williams komt tegenover Judd Trump (WS-4) of Stuart Bingham (WS-12) te staan. Het duel tussen die twee voormalige wereldkampioenen is na twee sessies in evenwicht (8-8).

Williams is overigens de oudste speler in de halve finales sinds 1985. Dat jaar schaarde zijn landgenoot Ray Reardon zich een laatste keer bij de laatste vier. De zesvoudige wereldkampioen was toen 52 jaar.