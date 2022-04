De Dageraad on the Road

Katrien Treunen: Het mag gezegd, onze jongens en meisjes zijn toppers! En oké, de wind was ons gunstig gezind maar dan nog, dit hadden we niet verwacht. Het ging supergoed vandaag en we haalden zelfs een topsnelheid van 23km/uur. Zelfs na 197km fietsen ze alsof we net vertrokken zijn. Vandaag worden de benen onder handen genomen door onze masseur Ron en hiervan genieten ze.

In onze verblijfplaats, sportcentrum de Boerenkreek, krijgen we deze avond een warme maaltijd. Toen we hier aankwamen zagen we heel toevallig een medewerker van Cegeka (sponsor van onze fietsuitrusting). Hij herkende ons van de sociale media waarna we samen op de foto zijn gegaan.

Na het eten sluiten de dag af met buitenspelen.