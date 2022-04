Vernieuwd Begijnhof Hasselt met 26 meter hoge toren moet klaar zijn 2024

En we blijven nog even in Hasselt want een spiegelvijver en een panoramische toren van 26 meter die uitkijkt over de stad. Dat zijn de eyecatchers van de vernieuwde Begijnhofsite. De 13 begijnhofhuisjes worden opgefrist. 4 daarvan worden ingericht als verblijfsruimte. De provincie Limburg gaat op zoek naar een ontwerper. Voor het project is 9,5 miljoen euro uitgetrokken. Ook de ruïne van de kerk wordt in ere hersteld. Alles moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2024. Naast een ontmoetingsplaats met veel groen, wordt het ook de uitvalsbasis van de faculteit Architectuur van de UHasselt.