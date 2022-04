Onze tv-tips: een prestigeproject, een waargebeurde milieuramp en rare Chinezen

Ascension

NPO2, do, 23.15u

De Chinese consumptiemaatschappij is hallucinant. Deze onthutsende documentaire blinkt uit in absurditeit, maar is realiteit. We maken kennis met fabrieksmeisjes die de tepels en bikinilijnen van levensechte sekspoppen inkleuren, met mensen in de fabriek die Donald Trump merchandise maken en de dagelijkse gebeurtenissen in een futuristisch waterpretpark waar alleen de middenklasse zich mag tonen. De docu velt geen oordeel, de beelden spreken voor zich. (tove)

Deepwater Horizon

VTM 3, do, 20.35u

Tien jaar geleden vond de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis plaats. In de Golf van Mexico was er een ontploffing op het booreiland Deepwater Horizon, waarbij miljoenen liters olie in zee terechtkwamen. Er vloeide meer olie weg dan bij het ongeval met de olietanker Exxon Valdez in 1989 voor de kust van Alaska. Prima te pruimen verfilming van dit drama, met glansrollen voor bekende namen als Mark Wahlberg en Kurt Russell. (tove)

Rebuilding Notre Dame: the next chapter

BBC 2, do, 21u

Intrigerende Britse documentaire over de heropbouw van de beroemde Parijse kerk. Drie jaar na de verwoestende brand krijgt de BBC op een belangrijk keerpunt toegang tot de kathedraal. De werkzaamheden voor de heropbouw en restauratie van het monument worden opgevoerd in een poging om de ambitieuze deadline te halen om het in 2024 voor het publiek te heropenen. We maken kennis met iedereen die meehelpt aan de heropbouw van de Notre Dame. (tove)