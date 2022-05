“Waarom nog zoveel ophoesten als je voor de helft dit toestel kan kopen?” Onze man is onder de indruk van de nieuwe smartphonegigant

Voor de komst van nieuwe smartphones en wearables moeten we meer dan ooit onze blik naar het oosten gericht houden, aangezien vrijwel alle mobiele merken nu in China, Japan, Taiwan of Zuid-Korea gehuisvest zijn. Een stevig opkomende speler de laatste jaren is het Chinese Xiaomi, dat onder eigen naam en met zijn submerken een steeds groter marktaandeel in Europa weet te veroveren. Wij probeerden twee opvallende gloednieuwe phones van deze groeiende gigant.