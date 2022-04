Dylan Teuns na fantastische remonte in de Ronde van Romandië: “Nu al mijn tweede zege van het seizoen, geweldig!”

Dylan Teuns won woensdag de eerste rit in lijn in de Ronde van Romandië. De 30-jarige Belg was op het golvende parcours van 178 kilometer, van La Grande Béroche naar de lastige aankomst in Romont, een fractie sneller dan Rohan Dennis.

LEES OOK. Halenaar Dylan Teuns verzilvert bloedvorm met etappezege in Ronde van Romandië

“Ik wist dat deze aankomst mij zou liggen toen ik het ritprofiel bekijk”, glunderde de Limburger na de finish. “Mijn ploegmaats hadden het mij ook nog eens verteld, want 2-3 jaar geleden lag deze aankomst ook op het parcours. Ik geloof in mijn kansen toen we hier een eerste keer passeerden, maar het was sowieso wachten tot de laatste helling. De aanval van Dennis kwam als een verrassing, hij ging echt van ver aan. Ik was blij dat ik kon volgen op de counter. Daarna was de timing heel belangrijk, want ik had nog een gat toe te rijden. Ik begon op 450 meter van de streep te sprinten.”

Daarna was het volle bak tot de finish, waar Teuns zijn tweede zege van het seizoen boekte na de Waalse Pijl. “Het was pushen”, lachte hij. “Ik wilde eigenlijk bij het ingaan van de laatste bocht aan de leiding rijden. Nu moest ik nog een gat dichtrijden, dus de laatste 100 meter waren heel zwaar. Het is echter geweldig om nu al mijn tweede overwinning te pakken. Het vertrouwen is er. Het klassement? We zullen wel zien, dat bekijken we dag per dag.”