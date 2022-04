Halenaar Dylan Teuns verzilvert bloedvorm met etappezege in Ronde van Romandië

Hij zou oorspronkelijk niet starten in de Ronde van Romandië, maar in de eerste rit in lijn greep onze landgenoot Dylan Teuns wel de bloemen. Teuns, vorige week goed voor de zege in de Waalse Pijl, remonteerde in extremis Rohan Dennis in een aankomst bergop. Die laatste neemt wel de leiderstrui over van Ethan Hayter, die pijnlijk ten val kwam in de finale.

De eerste etappe in lijn van de Ronde van Romandië beloofde vuurwerk in de slotfase dankzij een aankomst bergop. Vijf vroege vluchters waagden hun kans op weg naar Romont, maar het vijftal kreeg nooit meer dan vier minuten. Vooral Team Ineos, met leider Ethan Hayter, was daarvoor verantwoordelijk. Onze landgenoot Laurens De Plus verrichtte berewerk in de achtervolging op de vroege vlucht.

Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde was de voorgift van de vijf voorin al gezakt tot één minuut. Op 35 kilometer van de streep besloten Thomas Champion en Antoine Debons aan de boom te schudden. De kopgroep spatte daardoor uiteen. Niet veel later was het duo eraan voor de moeite. In het peloton bleef Team Ineos beuken, al hield Hayter zich achterin het peloton schuil.

Die keuze zou hem duur komen te staan, want met nog 14 kilometer voor de boeg volgde een grote valpartij in het peloton. Wie lag er in de graskant? De onoplettende leider Hayter. Ook Steven Kruiswijk, Ion Izagirre en Rigoberto Uran gingen tegen de grond. Door de massale valpartij was het peloton herleid tot ongeveer 40 renners.

Rémi Cavanga zag zijn kans schoon en probeerde het uitgedunde peloton te verschalken. De Franse hardrijder werd twee kilometer voor de finish gegrepen. Alles zou dus gespeeld worden in de slotkilometer. Juan Ayuso gooide als eerste een bommetje, maar het was de virtuele leider Rohan Dennis die uitpakte met een krachtige versnelling. Niemand leek een antwoord klaar te hebben. Ook Dylan Teuns moest passen, tot onze landgenoot zijn tweede adem vond en in de laatste 100 meter nog 15 meter goed maakte op de Australiër.

Teuns snelde aan een hogere snelheid naar de streep en Dennis had zijn eindschot duidelijk iets te vroeg ingezet. Het was Teuns die voor de tweede keer in één week tijd het zegegebaar mocht maken. Dennis kon zich troosten met de leiderstrui. Marc Hirschi vervolledigde het podium. Quinten Hermans finishte knap als vijfde.