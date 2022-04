Pommelien Thijs kust met Flo Windey in nieuwe videoclip: “Noem me gerust bi, maar ik kleef er zelf geen etiket op”

De single Ongewoon doet het al twee weken goed op Tiktok, Spotify en in de charts. Maar met de videoclip schept Pommelien Thijs nu duidelijkheid over de inhoud van haar nieuwe lied. Ze zingt over de eerste keer dat ze gevoelens kreeg voor een meisje, en herbeleeft dat moment in de clip.

Hulp daarbij krijgt ze van StuBru-gezicht Flo Windey. Ook zij kaartte ‘outing’ als thema al geregeld aan in haar programma’s Flowjob en Club Flo. In de video gaan Thijs en Windey samen op speeddate met een rist jongens, maar stellen ze vast dat ze zich meer tot elkaar aangetrokken voelen. Op een feestje bezegelen ze de avond met een kus.

“Ongewoon gaat over de eerste kriebels in je buik, en de excitement die bij verliefdheid hoort”, aldus Thijs op de radio. “Ik schreef het na een nacht waar mijn vriendschap met een meisje plots meer werd. Met alle verwarring die daarbij hoort. Daarvoor had ik dat enkel bij jongens, maar toen dacht ik: Ah tiens. (lacht) Voor mij voelde het exact hetzelfde. Het is iets universeels. Of je op jongens, meisjes, beiden of anderen valt, dat gevoel is voor iedereen gelijk.”

Familie ingelicht

Met Ongewoon komt Thijs uit de kast als biseksueel, al wil ze er niet per se een label op kleven. “Zoiets is heel persoonlijk. Bij mij kwamen die gevoelens niet opeens. Je mag gerust zeggen dat ik bi ben, maar mij maakt het niks uit. Ik snap dat zo’n etiket voor sommigen duidelijkheid geeft, maar het zorgt ook voor een bepaalde druk. Ik hoef dat niet te benoemen. Het is ook maar dat. Ik ga mezelf voortaan niet voorstellen als: Hallo, ik ben Pommelien en ik ben bi. Ik ben dezelfde als ervoor.”

Thijs legt de focus liever op haar muziek, en niet enkel op de inhoud van de clip. “Het is een zomerse song die over eender wie kan gaan. Ik heb wel een heads-up gegeven aan mijn familie. Ik wilde dat ze het eerst uit mijn mond hoorden, zonder dat ze me meteen bij iemand anders zagen op beeld.”

Na Meisjes van honing is Ongewoon de tweede solosingle van Thijs. Eerder had ze een monsterhit te pakken met Nu wij niet meer praten, haar duet met Jaap Reesema.

