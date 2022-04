Salmonella door Kinder-producten uit fabriek in Aarlen blijkt resistent tegen antibiotica

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt ervoor dat de salmonellastam die aangetroffen werd in enkele producten van Ferrero, waaronder Kinder Surprise, bestand is tegen zes soorten antibiotica. Er zijn ondertussen 151 gevallen bekend in 11 landen.

De WHO heeft woensdag een update gegeven over de salmonella-uitbraak die ontstaan is in de Ferrero-fabriek in Aarlen. Daaruit blijkt dat er ondertussen 151 gevallen bekend zijn in 11 landen. Gevreesd wordt dat er nog meer gevallen zullen opduiken van mensen die salmonella opliepen door het eten van onder meer Kinder Surprise.

Opmerkelijk in de update van de WHO is dat blijkt dat de salmonella bestand is tegen zes soorten antibiotica: penicilline, aminoglycosiden, fenicolen, sulfonamiden, trimethoprim en tetracyclines. De besmetting is dus moeilijk te bestrijden. Aan antibiotica resistente salmonella is niet nieuw: de voorbije decennia dook dat al meerdere keren op. De WHO ziet het als een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, en monitort het fenomeen daarom.