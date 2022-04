Aantal padelvelden en -clubleden in België vorig jaar verdubbeld

De cijfers gaan allemaal crescendo. Eind 2021 waren er in België 295 padelclubs, dat zijn er 50 procent meer dan de 181 in 2020. Het aantal padelvelden verdubbelde hierdoor van 524 in 2020 naar 1.088 in 2021, het aantal competitiespelers ging ook maal twee, van net geen 11.000 in 2020 naar iets meer dan 22.000 afgelopen jaar. Het totale aantal leden die aangesloten zijn bij een padelclub groeide van 27.000 in 2020 naar 71.700 in 2021, dat is meer dan een verdubbeling. Op het vlak van leden, gaat het wel enkel over cijfers in Vlaanderen.

“In de georganiseerde sporten zit padel al stevig in de top vijf. Als je dat ziet op zes jaar tijd is dat ongezien. Dat heeft men nog nooit meegemaakt”, verklaart Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen.

1.313 velden

Het aantal clubs blijft intussen stijgen, want nu zijn er al 330. Het aantal padelvelden in België ligt intussen al op 1.313. En er zijn in Vlaanderen zelfs alweer 15.000 nieuwe leden bijgekomen dit jaar. Het plafond lijkt dus zeker nog niet bereikt.

“Waar zit de uitdaging nu? De werkelijke groep spelers is volgens mij dubbel zo groot in Vlaanderen. In tennis is er een systeem waar leden worden aangesloten, maar in padel is dat nog niet zo ingeburgerd. In bepaalde clubs worden enkel de competitiespelers aangesloten”, stelt Kooken.

Tennis

De vergelijking met tennis hoeft nog niet gemaakt te worden. De sport is daar nog te jong voor. Beide sporten worden wel vaak aan elkaar gelinkt, maar padel trekt zich er soms ook los van.

“Je ziet heel vaak de combinatie tennis en padel binnen een club en dat blijkt heel populair. De pure tennis- en padelclubs bestaan ook, maar daarnaast ontstaan ook padelclubs naast bijvoorbeeld hockeyclubs, fitnesszalen of golfclubs. Je ziet zo een aantal combinaties die je vroeger niet had”, merkt Kooken op.

Tot slot pleit de CEO van Tennis Vlaanderen voor nog meer investeringen in de topsport. Aangezien padel geen olympische sport is, krijgt het ook niet die ondersteuning. Voor de nationale teams, die tot de top 10 van de wereld behoren, heeft het nu enkel de Nationale Loterij als partner.