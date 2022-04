Alexander Zverev gaat er in München meteen uit tegen Deense tennistalent

Alexander Zverev (ATP 3) heeft zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi in München (gravel/534.555 euro) meteen verloren. De Duitser moest in eigen land na één uur en 39 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) zijn meerdere erkennen in de nauwelijks achttienjarige Deen Holger Rune (ATP 70).