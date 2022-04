Gazprom-topmanager vecht nu voor Oekraïne: “Ik wil me van mijn Russisch verleden ontdoen”

Een man die jarenlang topmanager was bij de Russische energiereus Gazprom, is naar Oekraïne gevlucht om er te strijden tegen de Russische troepen. “Ik wil me van mijn Russische verleden ontdoen”, zo verklaarde Igor Volobuev, jarenlang vicepresident van Gazprombank, in een dinsdag via YouTube verspreid video-interview.