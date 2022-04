Woonorganisaties stappen naar Raad van State tegen nieuw toewijzingssysteem voor sociale woning

Een groep middenveldorganisaties is naar de Raad van State gestapt tegen de nieuwe regels die sociale woningen aan huurders toewijzen. De organisaties vrezen dat de nieuwe criteria meer mensen zullen uitsluiten van een sociale woning, en dat het systeem daardoor thuis- en dakloosheid in de hand werkt. Het gaat onder meer om HUURpunt, het Vlaams Huurdersplatform, de Liga voor Mensenrechten, Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft eerder beslist om nieuwe toewijzingscriteria voor sociale woningen te hanteren vanaf 1 januari 2023. In 80 procent van de toewijzingen moet een kandidaat-huurder kunnen aantonen dat hij in de laatste tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken in dezelfde gemeente heeft gewoond. De regering wil daarmee de lokale binding van huurders versterken.

“Dit is een bijzonder zware voorwaarde voor mensen in een precaire situatie”, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform. “Denk aan mensen die vluchten voor partnergeweld, mensen die net in het land zijn of mensen die verhuizen omdat ze van job veranderen: zij worden door dit systeem uitgesloten. En los van dat alles is er ook de vrijheid van en het recht op wonen: iedereen zou moeten mogen wonen waar hij of zij wil.”

Versnelde toewijzing

De overige 20 procent van de toewijzingen zal gebeuren als ‘versnelde toewijzing’. Mensen met een extra kwetsbaarheid kunnen via deze weg instromen, en hoeven niet te voldoen aan het criterium lokale binding. “Maar op dit ogenblik gaat al 30 procent van de toewijzingen naar deze doelgroep. Dit is dus een grote achteruitgang en zal de dak- en thuisloosheid enkel in de hand werken.”

Op 22 april is een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. “We hebben meermaals kritiek geuit op de beslissingen, maar er zijn geen aanpassingen gebeurd. Op dit moment zien we geen andere weg dan de juridische.”