Granaat uit WO2 ontploft in Stokrooie

Woensdag rond 14 uur kwam de bom bij graafwerken door de firma Baldewijns in de Albertkanaalstraat in Kuringen aan de oppervlakte. De bedrijfsleiding verwittigde meteen de politie LRH. “Wij namen op onze beurt contact op met de ontmijningsdienst DOVO. Die waren heel snel ter plaatse. De mannen laadden de bom in en brachten hem naar een terrein in Stokrooie. Iets voor 16 uur was de bom al ontploft”, zegt Dorien Baens, woordvoerder bij de politie. Zij benadrukt dat er op geen enkel moment gevaar is geweest omdat een fosforbom relatief onschadelijk is. mm