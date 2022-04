Het ene kledingstuk is het andere niet, en dat geldt zeker voor de kwaliteit. Naden die loskomen, ritsen die stukgaan, gaatjes in de stof na het wassen … Kan je al in de winkel zien of iets met zorg gemaakt is? Of hoe lang een kledingstuk zal meegaan? En staat een ‘Made in China’-label sowieso gelijk aan slechte kwaliteit? We vragen het aan een expert.