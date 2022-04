Kruip in de Space Shuttle van Dirk Frimout en de maanlander van Armstrong in deze indrukwekkende expo

The Eagle has landed, in Antwerpen Expo. — © luc daelemans

Je kan er een maanmeteoriet aanraken en in een perfect nagebootste maanlander zitten. Iets meer dan 50 jaar nadat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette blikt Space: The Human Quest in Antwerpen achterom én vooruit met leuke items en verhalen, maar vooral met indrukwekkend nagebouwde ruimtetuigen.

Stel, je bent geoloog. Je bent geïnteresseerd in de bouwstenen van de aarde, ja, van het hele universum. Je bent bereid om daar ver voor te gaan. Heel ver. Je gaat mee op missie naar de maan. 300.000 kilometer onderweg in een nauwe, niet al te fris ruikende ruimte, voortgedreven door miljoenen liters explosieve brandstof. Maar je geraakt er. Je loopt effectief op de maan, doet je pak uit eens terug in de capsule en het meegelifte maanstof bereikt je neus. En dan blijk je daarvoor... allergisch.

Ook indrukwekkend: de expo is een privé-initiatief van ondernemer Jürgen Ingels. — © RR

Het overkwam Harrison Schmitt, die in december 1972 een van de laatste mannen was op de maan, als lid van de bemanning van Apollo 17. Dat leuke verhaaltje kunnen we nu aan de toog rondbazuinen dankzij Lieven Scheire. Het is een van de vele leuke anekdotes die hij via de audioguide in ons oor fluistert op deze interessante expo. Die van de zwevende drol en een Russische pop vol cavia’s, nog voor de eerste trip van Gagarin, laten we u zelf ontdekken.

De groene banden op de Vostok I zijn van textiel en branden door als de capsule terug de dampkring binnendringt. — © luc daelemans

Bliep bliep

Eerst reizen we terug. In het begin was er de space race tussen de VS en de Russen. De eerste 1 op 1 replica die we zien is de Spoetnik. Uitgerust met een antenne die bliepjes verstuurt, bewust op een frequentie die populair was bij radio-amateurs. Aan de hand van de golflengte konden ze in 1957 exact de positie van Spoetnik bepalen. Door dat principe andersom toe te passen, werd toen al de GPS geboren. Maar de eerste replica die écht indruk maakt is de Vostok 1, enfin: het topje ervan. In dat tuig zal Joeri Gagarin de ruimte én de geschiedenis ingaan als eerste mens in het zwerk. Er bengelen groene draden aan de zijkant. Omdat die opbrandden bij de terugkeer in de atmosfeer, kon de bovenste bol loskomen en kon Gagarin zich met zijn schietstoel en parachute bevrijden. Hi-tech, anno 1961.

Zo zou leven en werken op Mars eruit kunnen zien. — © luc daelemans

Eagle

Aan de andere kant van de gang in de expo zien we de verwoede inhaalbeweging van de Amerikanen. Eerst een heel erg claustrofobisch aanvoelende Mercurycapsule. Dan de al iets ruimere versie - voor twee personen - van Gemini en dan de laatste aanloop naar de maan zelf met het Apolloprogramma. Je betreedt een grote ruimte, en daar staat ie: een perfect nagebouwde Eagle, de maanlander waarmee Buzz Aldrin en Neil Armstrong op de maan arriveerden. Gi-gan-tisch. Zeven en een halve meter groot. En dan besef je pas écht hoe groot de raket was die hen naar boven bracht. Even verderop staat zo’n Saturnmonster afgebeeld naast de kathedraal van Antwerpen. De Onze-Lieve-Vrouwetoren haalt het maar net. Je kan hier ook een maanmeteoriet aanraken en de geur van het zusje van de aarde opsnuiven. Buskruit, zo blijkt.

Sokken

Een volgende era belicht de ruimtestations. Sky Lab, MIR en het ISS waar Truienaar Frank De Winne zes maanden commandant was. En de taxidiensten die op en af vliegen. De Russen doen het tot op de dag van vandaag goed met hun Sojoezraketten. Ze hadden ook een eigen ruimteveer in de maak, de Boeran. Maar die eindigde als pretparkattractie in plaats van in de ruimte.

Een één op één replica van de voorkant van de Space Shuttle. Je kan de cockpit bezoeken. — © luc daelemans

Tegenover een kastje met de sokken van Dirk Frimout, staat de voorkant van Space Shuttle Atlantis. Alweer: in-druk-wekkend. En je kan erin! Beneden, waar Frimout op zijn stoeltje zat, zonder vensters maar met een wc schuin achter hem, én boven: in de cockpit. Knopjes galore. Slechts één woord voor: fucking cool. Allez, twee dan.

Op naar Mars

Aan drie simulatoren kan je zelf proberen een docking te maken met het ISS - moeilijk hoor - waarna de expo de toekomst induikt. De niet zo verre toekomst. Er is aandacht voor Musk, Benson en Bezos en hun respectievelijke projecten SpaceX, Virgin Galactic en Blue Origin. Uit een prijslijst van Nasa blijkt dat handbagage die meegaat naar een weekje ISS 20.000 dollar per kilo kost op de heenweg, en 40.000 dollar op de terugweg. Voor de rit betaalt u 50 miljoen groene flappen. Misschien toch iets minder klagen over Ryanair.

Een grote lichtgevende bol met het Marsoppervlak van kunstenaar Luke Jerram wacht u aan het eind van de expo op. — © luc daelemans

Heel interessant is de info over Artemis: de toekomstige missie van NASA en ESA naar de maan. Artemis I gaat verkennen zonder passagiers, Artemis II mét en III moet dan astronauten effectief op de maan droppen, inclusief de eerste vrouw. De Russen waren in 1963 met Valentina Teresjova alvast eerst met een vrouw in de ruimte. En na de maan… Mars. Een ontwerp van designbureau Hassell - met de Belgische architect Xavier De Kestelier, laat bezoekers dromen over woonomstandigheden op de Rode Planeet. Benieuwd hoe die gaat ruiken.

Nog zeker tot 30 juni in Antwerp Expo. Alle info: www.xpospace.be