Genkenaar stuurt ‘dickpic’ naar justitieassistente: “Wil het ook eens live tonen”

De dertiger volgde een traject bij een justitieassistente na een eerdere veroordeling waarbij hij een werkstraf moest uitvoeren. De vrouw moest de gang van zaken in zijn dossier opvolgen. Omdat de dertiger naar eigen zeggen niet via de post bereikbaar was, probeerde hij het contact met de assistente via WhatsApp te onderhouden.

Op 1 december 2021 werd dat wel heel persoonlijk, toen de man een foto nam van zijn penis en die verstuurde naar het slachtoffer. “Hij vertelde erbij dat hij zijn geslachtsdeel ook wel eens live wilde tonen”, aldus de procureur tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter. De man zou de foto volgens zijn raadsman wel meteen weer verwijderd hebben.

Porno

De justitieassistente kon er toch een screenshot van maken en diende vervolgens klacht in waardoor de dertiger verhoord werd. “Hij verklaarde dat hij porno wilde maken op de werkvloer van justitie”, aldus de aanklager. “Hij wilde testen hoever hij kon gaan.”

Zijn advocaat had het dan weer over een misverstand en ontkende dat zijn cliënt het slachtoffer bewust wilde shockeren. Volgens hem was de foto voor iemand anders bedoeld. “Hij was met verschillende mensen tegelijk aan het appen en daar is uiteindelijk iets misgegaan.” De rechter hecht echter weinig geloof aan die uitleg gezien de eerdere verklaringen van de beklaagde bij de politie.

Gedragstraining

De man moest zich verder ook verantwoorden voor verschillende vernielingen die hij toebracht in onder andere een hotel in Genk terwijl hij onder invloed was van drugs.

Hij krijgt voor alle feiten samen een celstraf van negen maanden en een geldboete van 2.400 euro, beiden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij een gedragstraining en een begeleiding volgen voor zijn drugsprobleem, beiden onder toezicht van… een justitieassistent.