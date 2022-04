Indringer staat plots langs bed van 80-jarige Truienaar: “Mag ik blijven slapen?”

“Hoe de indringer twee verdiepingen hoog is geklauterd tot op het balkon van mijn vader, is me een raadsel”, zegt zoon Eric Benats. — © Dirk Selis

Een 80-jarige Truienaar beleefde dinsdagnacht de schrik van zijn leven. Plots stond er een vreemde man naast zijn bed in zijn appartement op de tweede verdieping. “Hij was blijkbaar op zoek naar een slaapplaats”, zegt zoon Eric.

Eric Benats (54) uit Sint-Truiden is er nog altijd niet goed van. Om 4 uur woensdagochtend werd hij plots wakker gebeld door zijn vader, die op de tweede verdieping van een appartementsblok woont op het Bèr Joekpad in de Truiense binnenstad. Die zei dat er een vreemde man langs zijn bed stond.

“‘Pa, ga terug slapen! Je bent aan het dromen’, zei ik hem geeuwerig. Maar pa liet niet af. Toen ik hem ten einde raad dan maar vroeg om die persoon aan de lijn door te geven, hoorde ik tot mijn verbazing een vreemde stem ‘hallo’ zeggen. Ik trok meteen wit weg. Ik deelde de man mee dat ik onderweg was en met hem wou praten. Ik ben nog nooit zo snel naar mijn vader gegaan.”

Rustig

“Toen ik in het appartement aankwam, zat daar een verzorgde man van midden de dertig”, gaat Benats verder. “Hij was heel rustig. ‘Ik wil hier blijven slapen’, deelde hij me kalmpjes mee. Ik zei hem dat dit moeilijk ging gaan, maar dat ik mee zocht naar een oplossing. Hij gaf me zelfs zijn visitekaartje af. ‘Ik ben 15 jaar DJ geweest in Genk’, wist hij me te vertellen.”

“Al pratend begeleidde ik hem het appartement van mijn vader uit. Ik wees hem de richting van het station en zei hem dat hij daar de nacht kon doorbrengen. Nadat hij weg was, belde ik meteen de politie. Hoe die man twee verdiepingen omhoog is geklauterd tot op het balkon van mijn vader, is mij een raadsel.”

Drugs

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bevestigt dat ze werden opgeroepen omdat de man het appartement was binnengedrongen. “Toen we arriveerden, was de man al verdwenen”, zegt woordvoerder Evi Lennertz. “Even later kregen we een oproep van een andere inbraakpoging, in de buurt van het cultureel centrum. Het bleek om dezelfde man te gaan. Hij was onder invloed van drugs. We namen hem mee en hij bracht de nacht in de cel door.” dis/siol