Kajakker Artuur Peters verpulvert in slotaflevering record van Ward Lemmelijn en is nieuwe koning van De Container Cup

Kajakker Artuur Peters heeft woensdagavond niet alleen het derde seizoen van het tv-programma De Container Cup (Play4) gewonnen, de 25-jarige Limburger verpulverde ook het record aller tijden dat roeier Ward Lemmelijn in het vorige seizoen had neergezet. “Dit belooft voor de Olympische Spelen van Parijs”, glunderde Peters.

Kajakker Artuur Peters en roeier Ruben Claeys waren woensdagavond de laatste van dertig topsporters die dit seizoen de container binnenstapten om zich te wagen aan de compacte zevenkamp van Play4. De eerste plaats van duatleet Seppe Odeyn was in gevaar want roeiers hadden het in het verleden al uitstekend gedaan in het tv-programma. Tim Brys finishte vierde in het eerste seizoen, Ward Lemmelijn knalde in de laatste aflevering van vorig seizoen onstuitbaar naar een nieuw record. Alle ogen waren gericht dus op Ruben Claeys, de 24-jarige krachtpatser die samen met Brys en Lemmelijn traint.

Claeys roeide de beste tijd (1.000 meter in 2:44.46) van dit seizoen en de derde chrono aller tijden en fietste sneller dan bijna elke profwielrenner die ooit in de container stapte, maar liet het een beetje liggen tijdens het lopen en op de monkeybars. Met een tijd van 8 minuten en 40 seconden was de roeier wel de zevende beste atleet die ooit in de container stapte. Chapeau.

Maar de verrassing kwam van Artuur Peters. Een kajakker, wie had dat op voorhand durven voorspellen? “We zijn qua atletisch vermogen wel wat gelijk aan roeiers”, had Peters nochtans gewaarschuwd. “Alleen varen wij vooruit en zij achteruit, dat is vooral vervelend omdat zij ons niet zien op het water.” De 95 kilogram zware Peters wist dat hij het goed zou doen op de zeven proeven van De Container Cup. “Mijn grote voordeel is dat ik mijn kracht goed kan omzetten in snelheid.”

Dat bleek nog niet meteen tijdens het lopen. Met een tijd van 4 minuten en 50 seconden over 1.500 meter waren er dit seizoen zelfs dertien topsporters sneller dan de Limburger, maar in de daaropvolgende zes proeven zou Peters zich telkens in de top van het klassement nestelen.

Op de monkey bars maakte de kajakker met zijn getrainde bovenarmen echt het verschil ten opzichte van de concurrentie. Peters slingerde zijn zware lijf naar 127 bars, niemand deed dit seizoen beter. Goed voor een bonus van 127 seconden en een gigantische kloof met voormalig recordhouder Ward Lemmelijn, die er “slechts” 48 deed. In het roeien ging Peters amper één seconde trager dan Claeys en verloor hij slechts vier seconden op Lemmelijn, wereldkampioen indoorroeien. Niet slecht voor een kajakker. Met die twee knalprestaties legde Peters de basis voor zijn record. Ook in het golfen (153 meter), schieten (4 op 5) en op de benchpress (130kg) behoorde hij tot de top-zes aller tijden. Tijdens de fietsproef reed Peters zich het melkzuur uit de oren en hield hij stand. Peters fietste zelfs sneller dan Mauri Vansevenant en Eli Iserbyt, al heeft hij op een hometrainer met zijh lichaamsbouw wel een voordeel ten opzichte van lichtgewichtjes uit het wielrennen.

Met een eindtijd van 7 minuten en 9 seconden verpulverde Peters het record van Ward Lemmelijn (zie helemaal onderaan) met maar liefst 50 seconden. Waanzin. “Je vergist u”, reageerde een verbouwereerde Peters. Duatleet Seppe Odeyn en triatleet Jelle Geens vervolledigen het podium van dit seizoen, al is dat op ruime achterstand van Peters. Bij de vrouwen is de eindzege voor veldrijdster Lucinda Brand.

Klassement mannen

1 Artuur Peters (kajakker) 7:09.32

2 Seppe Odeyn (duatleet) 8:35.27

3 Jelle Geens (triatleet) 8:37.03

4 Ruben Claeys (roeier) 8:40.24

5 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

6 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

7 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

8 Niels Bus (waterpoloër) 9:14.06

9 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

10 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

11 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

12 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

13 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

14 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

15 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

16 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

17 Joran Wyseure (veldrijder) 10:41.58

18 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

19 Eli Iserbyt (veldrijder) 10:42.60

20 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Lucinda Brand (veldrijdster) 11:15.49

2 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

3 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

4 Sanne Cant (veldrijdster) 12:04.22

5 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

6 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

7 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

8 Sara Aerts (bobsleester) 14:20.48

9 Hanne Desmet (shorttrackster) 14:26.26

10 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Benjamin Dalle 11:51.14

3 Ben Weyts 11:57.84

4 Giovanni Kemper 14:19.74

5 Julie Vermeire 17:37.04

6 Tanja Dexters 19.04:50

7 Kamal Kharmach 19:43.89

8 Dominique Van Malder 22:50.47

Top-10 aller tijden Container Cup

1 Artuur Peters (kajakker) 7:09.32

2 Ward Lemmelijn (roeier) 7:59.82

3 Marten Van Riel (triatleet) 8:00.36

4 Jorre Verstraeten (judoka) 8:07.53

5 Seppe Odeyn (duatleet) 8:35.27

6 Jelle Geens (triatleet) 8:37.03

7 Ruben Claeys (roeier) 8:40.24

8 Mathieu van der Poel (wielrenner) 8:50.02

9 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

10 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

Het record van Artuur Peters

1.500 meter lopen: 4:50.59

Monkeybars: 127 stuks

Golf: 153 meter

1.000 meter roeien: 2:45.89

Schieten: 4 op 5

Benchpress: 130 kilogram

3.000 meter fietsen: 4:15.84

Totaal: 7:09.32