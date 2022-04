Brückner zegt alibi te hebben voor verdwijning Maddie McCann: “Nu speelt hij ‘mind games’”

© ASSOCIATED PRESS

Christian Brückner, de Duitse veroordeelde pedofiel die nu ook formeel is aangeduid als verdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, weigert nog altijd met de speurders te praten over die zaak. Met een Britse tv-journalist deed hij dat wel en beweert hij een alibi te hebben. De inspecteurs in de zaak spreken dat laatste tegen.

© BILD

De 45-jarige Christian Brückner werd eind vorige week door het parket in Portugal formeel aangeduid als verdachte in de zaak rond de verdwijning van de Britse peuter Madeleine ‘Maddie’ McCann. De veroordeelde pedofiel zit nog altijd in de Duitse gevangenis en weigert voorlopig om met speurders naar de verdwijning van McCann te praten.

Maar volgens The sun is een tv-documentaire in de maak waarin hij wel een alibi zegt te hebben. Op de avond van 3 mei 2007 zou hij elders geweest zijn. Waar precies, is niet geweten. De documentaire zou volgende dinsdag uitgezonden worden, precies 15 jaar na de verdwijning van de toen 3-jarige peuter.

Maar Hans Christian Wolters, de openbaar aanklager in de zaak, zegt in diezelfde krant weinig geloof te hechten aan het vermeende alibi. “Wij zijn ons niet bewust van een alibi”, zegt hij. “Hij heeft ons nog niets van informatie gegeven. Zelfs niet via zijn advocaat.”

Een bron in het onderzoek vertelde The sun nog dat het “heel frustrerend” is voor de inspecteurs, omdat ze het gevoel hebben dat Brückner spelletjes met hen speelt. “Als hij een alibi heeft, zou het veel logischer geweest zijn dat hij dat al tijdens zijn eerste verhoor gezegd zou hebben. Nu speelt hij mind games.”