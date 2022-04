Kan Kevin De Bruyne als eerste Belg ooit Gouden Bal winnen? Komende weken worden cruciaal: “Beste middenvelder ter wereld, maar Benzema verdient het nu”

Voor het eerst in de geschiedenis maakt er een Belg écht kans op de Ballon d’Or. Voor het eerst wordt die prestigieuze prijs van France Football niet op basis van het kalenderjaar uitgereikt, maar op basis van het voetbalseizoen. Dit is hét moment voor Kevin De Bruyne (30), maar ook hét moment voor Karim Benzema (34). De komende weken worden crucialer dan ooit in de strijd om de Gouden Bal. Wij legden het dilemma voor aan Thomas Buffel en Rafael Van der Vaart, ex-ploegmaats van KDB en Benzema.