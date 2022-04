Twee koperdieven (19 en 24) betrapt en gearresteerd na achtervolging in Genk

Maandagavond heeft de politie Carma twee koperdieven op heterdaad betrapt en gearresteerd na een korte achtervolging aan een leegstaand rusthuis in Genk. De twee Maasmechelaars van 19 en 24 jaar worden in snelrecht gedagvaard.

De politie werd maandag rond 21 uur op de hoogte gebracht van een verdachte toestand aan een leegstaand rusthuis op de Schaapsdries in Bret (Genk). De melder had enkele mensen opgemerkt in het gebouw. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vluchtten twee verdachten te voet weg in de richting van de Europalaan. De politie zette de achtervolging in en kon de twee mannen van 19 en 24 jaar uit Maasmechelen al snel vatten.

Achter het gebouw vond de politie koperen dakgoten, een ijzerzaag, handschoenen en een kniptang. Verderop in het bos werden ook heel wat inbrekersmateriaal aangetroffen in een auto. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld. De twee koperdieven zijn meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Ze worden via snelrecht gedagvaard door het parket Limburg en zullen binnenkort al voor de rechtbank verschijnen. siol