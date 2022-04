Stayen mikt op duizenden fans voor galawedstrijd van Belgische U21 tegen Schotland

Een wedstrijd van de nationale beloften die betwist wordt op Stayen, dat is een primeur in Sint-Truiden. Bijgevolg werd voor die gelegenheid een persconferentie ingelast met daarbij de belangrijkste figuren die dit event mogelijk maakten. Geflankeerd door de eigenaar van Stayen, Roland Duchâtelet, en de bondscoach van de Belgische beloften, Jacky Mathijssen, onthulde de commerciële directeur op Stayen, Stan Niesen, trots het nieuws.

“We waren meteen enthousiast toen vanuit de KBVB de vraag kwam om deze wedstrijd op Stayen te organiseren”, legt Niesen uit. “Een wedstrijd van de U21 past perfect in onze toekomstvisie om meer families en kinderen in ons stadion te krijgen. We gaan alle registers opentrekken om er één groot voetbalfeest van te maken, onder meer met een open training en een ‘meet and greet’ met de spelers. Het doel is om zo veel mogelijk supporters op Stayen te krijgen, we mikken op meer dan 3.000 fans.”

Logeren op Stayen

De nationale beloften plaatsten zich als eerste land voor het EK van volgende zomer in Roemenië en Georgië. Die kwalificatie wordt op 5 juni in de bloemetjes gezet met de afsluitende kwalificatiewedstrijd tegen de Schotse U21. “We zijn blij dat we voor die galamatch op de gastvrijheid van STVV kunnen rekenen”, reageert Mathijssen. “Veel ploegen steken in juni veel tijd in de voorbereiding van hun veld waardoor we er niet terecht kunnen om te trainen of te spelen. Dat is hier niet aan de orde. Bovendien kunnen we hier ook trainen en vlakbij logeren, in Hof van Stayen.”

Vooral dat laatste werd door Roland Duchâtelet op gejuich onthaald. “Want ook de Schotten zullen hier logeren, in hotel Stayen”, duidt Duchâtelet. “Twee ploegen die op dezelfde locatie verblijven, dat is een unicum en tevens een goed voorbeeld dat voetbal niet altijd vijandig moet zijn. Laat dit een gelegenheid zijn om op een vriendschappelijke manier met elkaar om te gaan, ook de supporters.”

De ticketverkoop voor de galawedstrijd start op 5 mei. Tickets kosten tussen 5 euro en 10 euro.